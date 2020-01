Sci alpino, Pozzi e Masneri vincono lo slalom FIS NJR al Monte Pora

lunedì, 13 gennaio 2020

Monte Pora – La pista Cima Pora ha ospitato ieri, domenica 12 gennaio, una gara FIS valida per il circuito NJR di slalom speciale.

Ad imporsi in campo femminile è stata la bormina Carolina Pozzi che si aggiudica questa prova fra le porte strette con il crono di 1’29.73 con 5 centesimi di vantaggio su Alessia Guerinoni dello sci club UBI Banca Goggi. Terza piazza per Laura Rota del G.B. Ski Team che termina con il crono di 1’32.22. Quarta piazza per Benedetta Sosio dello sci club Bormio in 1’33.08 e quinta piazza per Sabrina Gualdi dell’Orobie Ski Team che chiude in 1’33.35.

In campo maschile successo per il “padrone di casa” Gabriel Masneri che si impone con il crono di 1’28.68. Alle sue spalle Valerio Pedroncelli dello Centro Sportivo Madesimo in 1’30.22. Completa il podio un’altro sciatore dello sci club Radici Group: Francesco Bertocchi in 1’30.24. Federico Cattaneo, dello sci club Santa Caterina, termina quarto a soli 45 centesimi dal podio. Ed infine Marco Luigi Surini dello sci club UBI Banca Goggi termina al quinto posto con il tempo di 1’30.76