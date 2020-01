Rugby, Trento espugna Frassinelle e va ai playoff

lunedì, 20 gennaio 2020

Frassinelle – Il Trento espugna il campo di Frassinelle per 14 a 12 ed accede ai playoff promozione. Una partita difficile, spigolosa e molto nervosa che ha visto le due formazioni confrontarsi su un campo pesantissimo che sicuramente ha favorito la fisicità dei padroni di casa. Il Trento parte subito forte con una meta, al 7′, di Luca Bendin che conclude una bella azione multi fase partita da centrocampo; trasforma Emmanuel Cantonati. Al 32′ è Simone Broll a schiacciare l’ovale oltre la linea e Cantonati trasforma ancora. Il secondo tempo è caratterizzato da un gioco lento e da mischie chiuse, a causa dei tanti falli in campo, che hanno permesso al Frassinelle di sfruttare il proprio pacchetto degli avanti e segnare due mete, una trasformata. Un match non bello da vedere, vista la posta in palio, che però ha dimostrato come i giovani ragazzi trentini hanno acquisito l’esperienza che forse è mancata ad inizio stagione.

Man of the match Davide Zulato, autentico recuperatore di palle sporche e nota di merito per Lorenzo Tognotti leader in touch.

“Sono davvero soddisfatto – commenta coach Soldani al termine dell’incontro – in spogliatoio ci siamo detti che bisognava vincere, pensare a fare il nostro gioco ed essere disciplinati, senza cadere in sterili provocazioni. Ci siamo riusciti solo per un tempo perché poi, complice il campo fangoso ed il contesto intorno, è diventato tutto più difficile. Abbiamo comunque dimostrato una grande maturità che ci ha permesso di portare a casa il risultato ed i play off promozione. Un doveroso ringraziamento va a tutti i ragazzi a mia disposizione ed allo staff che mi aiuta durante la settimana a preparare la partita“.