Cross della Vallagarina, Cesare Maestri vince l’edizione 2020

domenica, 19 gennaio 2020

Villa Lagarina - Cesare Maestri dell’Atletica Valli Bergamasche Leffe, ha vinto il Cross della Vallagarina e dopo 13 anni riportato un alteta italiano nell’albo d’oro. L’ultimo azzurro a trionfare a Villa Lagarina (Trento) era stato il trentino Giuliano Battocletti (2007).

All’epoca si correva per il titolo tricolore, mentre oggi era una gara internazionale, organizzata dall’Us Quercia (a lato Cesare Maestri credit foto Volcan, organizzatori Us Quercia). Il digiuno è stato spezzato oggi – in una giornata tipicamente invernale - da Cesare Maestri. Il podio è stato tutto italiano, oltre a Maestri sono saliti Francesco Puppi (Atletica Valle Brembana) ed Abdoullah Bamoussa (Atletica Brugnera Friulintagli).

In campo femminile invece si è confermata sul gradino più alto del podio la ceca Moira Stewartova, davanti alla keniana Lenah Jerotich (Atletica 2005); terzo posto per Silvia Oggioni (Pro Sesto Atletica).