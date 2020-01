Coppa del Mondo in Val di Fiemme, Riiber super nella prima Individual Gundersen: le classifiche

venerdì, 10 gennaio 2020

Lago di Tesero – Il giovane classe 1997 Jarl Magnus Riiber si prepara a diventare padre, nel frattempo continua a vincere, anzi, stravincere. Foto @Newspower.it.

Oggi in Val di Fiemme il norvegese volante si è imposto nettamente sia nella frazione di salto con gli sci a Predazzo, sia sugli sci da fondo completando l’opera al Centro del Fondo di Lago di Tesero, conquistando la prima Individual Gundersen del trittico fiemmese di Coppa del Mondo. Nella frazione di fondo Riiber, anziché perdere, guadagnava progressivamente secondi ad ogni parziale del percorso di 10 km (4 giri da 2.5 km). Al km 2.5 vantava infatti 36 secondi sul fondista con la passione per la caccia Joergen Graabak, ridotti – prima della frazione finale – a 33 solo al km 3.8. Addirittura 52 i secondi su Andersen al km 6.3, con gli austriaci ad innestarsi nella lotta per il podio.

L’equilibrio regna sovrano tra gli inseguitori, e al km 8.8, a poche centinaia di metri dal traguardo, il vantaggio di Riiber si dimezzava procedendo placidamente sino al traguardo, in totale tranquillità come fosse una passeggiata: “Sono molto contento dell’inizio di questo 2020. Il salto è più divertente, ma l’eccitazione del fondo è altrettanto interessante. Ovviamente spero di fare meglio sul trampolino domani”, dirà. Alle spalle del norvegese una lotta all’ultimo colpo di sci stretti, vinta dal tedesco Vinzenz Geiger sull’altro norvegese Joergen Graabak. Soddisfatto Geiger: “Devo dire che ero un pochino ammalato, per cui mi fa ancora più piacere che sia andata bene”. Per quanto riguarda gli azzurri, Samuel Costa si classifica 19°, Alessandro Pittin 25°, Buzzi 38°, Maierhofer 40°, Bezzi 46°. Le sfide intermedie al salto avevano già evidenziato le doti del fenomeno norvegese Jarl Magnus Riiber, partito con 23 secondi di vantaggio sul connazionale Espen Bjoernstad e 24 sull’austriaco Franz-Josef Rehrl. Quarto e quinto i norvegesi Oftebro e Graabak.

Miglior azzurro al salto Samuel Costa, 29° e partito ad oltre 2 minuti. Ora gli occhi di Costa sono puntati sull’identica prova Individual di domani: “Per quanto riguarda la gara di domani devo solo cercare di tenere la posizione giusta nel lancio, come ho fatto oggi, però scattare nel momento giusto in modo da riuscire a fare un buon salto, nel fondo si vedrà”. Anche Pittin resetterà il tutto prima di ripartire: “Devo fare i complimenti all’organizzazione perché le gare sono sempre perfette. Mi dispiace per il risultato, può capitare una giornata un po’ difficile, chiaramente quando sei in casa è ancora più brutto. Domani però ne abbiamo un’altra, quindi ci si può rifare”. Tra gli azzurri c’era un atleta all’esordio, Giulio Bezzi: “Sono contento della giornata odierna perché comunque ho esordito in Coppa del Mondo. Già ieri passare la qualifica era uno degli obiettivi, l’ho fatto e così ho potuto gareggiare”. Tra pochissimo le qualifiche del Salto Speciale.

CLASSIFICA – ORDINE D’ARRIVO

Individual Gundersen NH/10 km VAL DI FIEMME

1 RIIBER Jarl Magnus NOR 26:10.9; 2 GEIGER Vinzenz GER +26.6; 3 GRAABAK Joergen NOR +27.7; 4 RIESSLE Fabian GER +29.3; 5 RYDZEK Johannes GER +29.8; 6 GREIDERER Lukas AUT +31.8; 7 FRITZ Martin AUT +32.7; 8 HEROLA Ilkka FIN +32.9; 9 FRENZEL Eric GER +33.0; 10 OFTEBRO Jens Luraas NOR +33.3

19 COSTA Samuel +1:30.9; 25 PITTIN Alessandro +2:18.1; 38 BUZZI Raffaele +3:12.4; 40 MAIERHOFER Manuel +4:23.3; 46 BEZZI Giulio +6:10.6