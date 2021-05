Ciclismo, Giro d’Italia: Bernal vince la 9a tappa a Campo Felice e si prende la maglia

domenica, 16 maggio 2021

Campo Felice – Egan Bernal (Ineos Grenadiers) ha vinto la nona tappa del centoquattresimo Giro d’Italia, la Castel di Sangro – Campo Felice (Rocca di Cambio), di 158 km, con gli ultimi 1500 metri in sterrato. Il colombiano guida ora anche la classifica generale, rivoluzionata dalla frazione odierna dopo il forcing finale della neo-maglia rosa. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) e Aleksandr Vlasov (Astana – Premier Tech). Foto @LaPresse.

Ordine d’arrivo

1 – Egan Bernal (Ineos Grenadiers) – 158 km in 4h08’23”, media 38.167 km/h

2 – Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) a 7”

3 – Aleksandr Vlasov (Astana – Premier Tech) s.t.

4 – Remco Evenepoel (Deceuninck – Quick-Step) a 10″

5 – Daniel Martin (Israel Start-Up Nation) s.t

Classifica generale

1 – Egan Bernal (Ineos Grenadiers)

2 – Remco Evenepoel (Deceuninck – Quick-Step) a 15”

3 – Aleksandr Vlasov (Astana – Premier Tech) a 21”

4 – Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) a 36″

5 – Attila Valter (Groupama – FDJ) a 43″

MAGLIE

Maglia Rosa , leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel – Egan Bernal (Ineos Grenadiers)

, leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel – Maglia Ciclamino , leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo Zanetti – Tim Merlier (Alpecin-Fenix)

, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo Zanetti – Maglia Azzurra , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Geoffrey Bouchard (AG2R Citroen Team)

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Intimissimi Uomo – Egan Bernal (Ineos Grenadiers), indossata da Remco Evenepoel (Deceuninck – Quick-Step)

Il vincitore di tappa e nuova Maglia Rosa Egan Bernal, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “Non riesco a credere a quello che è appena successo, ho vinto la mia prima tappa in un grande giro! Ho fatto molti sacrifici per arrivare dove sono adesso dopo un periodo difficile. Sapevo di poter far bene oggi ma non pensavo di poter conquistare la tappa. I miei compagni avevano molta fiducia in me, mi ripetevano che potevo vincerla: questo successo è per loro, credono davvero tanto in me.”