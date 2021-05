Calcio: nuovo format della Coppa Italia, protesta Pasini (presidente FeralpiSalò)

giovedì, 6 maggio 2021

Salò – Una mini-Superlega tutta italiana. Dopo le scorse settimane a protestare contro i 12 scissionisti a livello europeo, in Italia club di Serie A e Serie B aderiscono a una formula “in proprio” della Coppa Italia, escludendo fin dai primi turni i club delle serie inferiori che protestano.

Di seguito le parole del presidente della FeralpiSalò, Giuseppe Pasini, riguardo alla nuova formula per la Coppa Italia, proposta dal Consiglio di Lega: “Ho appreso con rammarico della volontà di proporre un nuovo format per la Coppa Italia. Credo che l’esclusione delle squadre di Serie C sarebbe un grave errore. La nuova Coppa Italia creerebbe un sistema elitario che non premierebbe il merito sportivo, togliendo anche occasioni di visibilità per club e sponsor. Innovare è giusto, ma garantendo valori ed equità. E la ripartenza del calcio deve tutelare la sostenibilità dell’intero sistema. Lunedì è convocato il Consiglio direttivo della Lega Pro, dove saranno valutate eventuali iniziative”.