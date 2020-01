Basket, Serie A: la Dolomiti Energia Trentino sconfitta dalla Virtus Bologna

domenica, 5 gennaio 2020

Trento - La Dolomiti Energia Trentino cede contro la capolista Segafredo Virtus Bologna (77-83) dopo una partita divertente e vibrante per tutti i 40’: dopo essere scivolati a meno 19 in chiusura di secondo quarto i bianconeri giocano un eccellente terzo quarto e con il coltello fra i denti trascinano la corazzata bolognese ad finale emozionante punto a punto in cui una BLM Group Arena da tutto esaurito si gode il duello a distanza fra uno straordinario Milos Teodosic (30 punti con 5 su 12 da tre, 16 nell’ultimo quarto) e Alessandro Gentile (nella foto credit Montigiani), che con i suoi 22 punti (8-20 dal campo, 4-6 da tre, otto rimbalzi) tiene a contatto i padroni di casa fino all’ultimo istante.

Nella rimonta dei bianconeri determinanti anche i 13 punti di James Blackmon arrivati tutti nel terzo quarto (4-7 da tre in serata) e i 12 punti con quattro rimbalzi e due stoppate di un positivo Rashard Kelly. Nove punti e sette assist per Aaron Craft.

Un antipasto della doppia sfida che vedrà protagoniste Trento e Bologna nel gruppo E di Top 16 di 7DAYS EuroCup che vedrà la Virtus tornare alla BLM Group Arena martedì 21 gennaio (mini abbonamenti Top 16 già in vendita online a all’Aquila Basket Store).

Il momento chiave - I bianconeri nel secondo tempo devono rimontare perché Bologna scappa via con un parziale di 2-16 a cavallo tra la fine del primo e l’inizio del secondo periodo.

Parola al coach - “Ho fatto i complimenti ai ragazzi per il tipo di prestazione che abbiamo provato a fare: all’inizio forse eravamo un po’ timorosi, perché conosciamo il grande valore di Bologna, poi però nel secondo tempo abbiamo giocato con la mente più sgombra e questo ci ha aiutato a far meglio. Dopo due vittorie di fila è arrivata questa sconfitta che però contiene tante indicazioni e tanti aspetti positivi: c’è da lavorare e da sistemare qualcosa, dobbiamo essere più solidi quando abbiamo dei passaggi a vuoto in attacco; ma con la giusta mentalità, quella che oggi abbiamo messo in campo per tanti minuti, sono sicuro che possiamo toglierci tante soddisfazioni”, commenta al termine della gara Nicola Brienza, allenatore Dolomiti Energia Trentino.