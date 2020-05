Sci, allo Stelvio iniziano gli allenamenti degli azzurri

lunedì, 1 giugno 2020

Bormio – Oggi si torna a sciare al Passo dello Stelvio: le piste saranno a disposizione della Nazionale, con le atlete azzurre e gli azzurri dello sci alpino che inizieranno la lunga preparazione in vista della prossima stagione che scatterà in autunno e molto probabilmente sarà priva dell’appuntamento con il Mondiale di Cortina d’Ampezzo.

Il luogo degli allenamenti è il ghiacciaio dello Stelvio, storico luogo dello sci estivo al cospetto dell’Ortles al confine tra le province di Bolzano e Sondrio. La ripresa ufficiale degli allenamenti sulla neve per gli azzurri di Coppa del mondo di sci alpino è grazie all’accordo stipulato con la società Sifas che gestisce gli impianti del Passo dello Stelvio.

Il direttore Umberto Capitani riserverà in modo esclusivo agli atleti azzurri, le piste di allenamento in prossimità dell’hotel Livrio, dove atleti e staff tecnici avranno a disposizione 90 posti letto e misure di sicurezza, in ottemperanza alle normative governative post emergenza coronavirus.