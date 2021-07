Vermiglio: visita al Forte Strino e Museo della Guerra, escursioni e spettacoli

domenica, 18 luglio 2021

Vermiglio – Settimana con appuntamenti di richiamo per residenti e turisti a Vermiglio (Trento).

Il programma della settimana si apre lunedì 19 luglio – ore 16.30 – con “Letture Animate, A beautiful clown” spettacolo per bambini e famiglie al teatro Polo Culturale; mercoledì 21 luglio – alle 21 – al Forte Strino “Notturno di guerra” visita guidata in notturna a Forte Strino con lo storico locale, la prenotazione è obbligatoria.

Venerdì 23 luglio, con inizio alle 20.30, “En canton dela plaza, doi note ala fontana” concerto dei Can tori da Vermei, piazzetta davanti al bar Uceli, mente sabato 24 luglio si terrà la “Mostra micologica” presso la saletta sotto il bar Centro Fondo.

Domenica 25 luglio “Brise e Brisoti”: alle 9 escursione micologica con esperto per imparare a conoscere i funghi, alle 12 percorso enogastronomico per assaporare al meglio il porcino e alle 15 pomeriggio per bambini e famiglie con lo spettacolo “Il sarto delle parole” a cura del Carrozzone degli artisti.

Ecco gli orari di apertura di Forte Strino e del Museo della Guerra di Vermiglio: Forte Strino, tutti i giorni 10-12.30; 14-18.30 e il Museo della Guerra Bianca, tutti i giorni 9-12; 15-18

.