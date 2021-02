Sci, Cuccioli: Margherita Boemo nuova campionessa regionale

domenica, 28 febbraio 2021

Passo Tonale – Margherita Boemo, con i colori dello sci club Ponte dell’Olio, è la nuova campionessa regionale, fra le nate nel 2009, della categoria Cuccioli femminile in slalom gigante. La gara si è svolta sulla pista Serodine. Al secondo posto sale Carlotta Pedrolini dello sci club Valmalenco.

Medaglia di bronzo per la bergamasca dello sci club UBI Banca Goggi, Lucia Zappa. Quarta piazza per Melissa Caranoni dello sci club Orezzo Valseriana e quinta posizione per Vanessa Todeschini dello sci club Malnate. Cecilia Catalisano Sessarego è la nuova campionessa regionale di gigante nella categoria cuccioli femminile nate nel 2010. L’argento è sul collo, invece, di Sofia Gabossi del Centro Agonistico Brixia Sci. Il bronzo è stato vinto dalla bormina Marta Valzer. Quarto posto per Carlotta Fagnani Pignaton, del GB Ski Club, e quinta posizione per Giulia Vannetti del Reit Ski Team Bormio.

In campo maschile fra i nati del 2009 si impone l’ossolano Riccardo Pollini Depetris che difende i colori dell’Ossola Ski Team. Alle sue spalle Matteo Ciapponi del Revolution Ski Race. Completa il podio di questa fra le porte larghe Ubaldo Mutti del Centro Agonistico Brixia Sci. Il livignasco Fausto Longa chiude al quarto posto mentre Marco Vaglio, Revolution Ski Race, centra la quinta posizione. Mattia Cagnoni, Orobie Ski, è il neo campione regionale di categoria fra i nati nel 2010. L’argento è andato a Leopoldo Fagnani Pignato, GB Ski Club, ed il bronzo è stato vinto dal bergamasco dello sci club Radici Group Luca Seghezzi. Quarto posto per Mattia Dabeni, sci club Bormo, e quinta posizione per Andrea Villaraggia del Revolution Ski Race.