Progetto internazionalizzazione Italia-Cina, Ponte di Legno meta ideale: i dettagli e l’evento di febbraio

domenica, 29 dicembre 2019

Ponte di Legno – Il comprensorio Pontedilegno-Tonale meta turistica per migliaia di cinesi: nell’ambito del progetto nazionale Italy Bus Travelling, la località dalignese è infatti al centro dell’evento di internazionalizzazione Montagne ed Imprese per un Futuro Internazionale destinato agli sciatori dell’Estremo Oriente.

Lo Studio Galimberti guidato da Alessia Galimberti, attiva ormai da più di dieci anni in progetti di internazionalizzazione e marketing territoriale tra Italia e Cina, ha sviluppato il progetto col patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Ponte di Legno e Consorzio Pontedilegno-Tonale. “Italy Bus Travelling prevede un programma strategico di incoming per ogni regione con 250mila cinesi complessivi interessati. Per la Lombardia è stato individuato Ponte di Legno, meta perfetta per sciatori cinesi con un’offerta turistica ampia e di qualità: per questa stagione sono già 3mila i turisti previsti nel progetto“.

Lo sci è uno sport in crescita esponenziale in Cina, con Pechino che ospiterà nel 2022 le Olimpiadi invernali: “In un contesto di interesse crescente in questa disciplina, le piste del Tonale sono apprezzate e considerate perfette per muovere i primi passi da parte dei tanti turisti cinesi che giungono in Alta Valle Camonica“, aggiunge Galimberti.

L’attuazione del progetto vede in prima linea l’agenzia Land & Sky Group, azienda leader nel settore turismo cinese in Italia. “Crediamo molto in questa iniziativa – spiega il manager Giovanni Wang -. I feedback che abbiamo già ricevuto sono molto positivi, tanto che si sono creati clienti indiretti tramite piattaforme come WeChat dopo l’esperienza ottima avuta dai nostri clienti. Inoltre, alcuni tour hanno visto protagonisti anche alcuni colossi industriali cinesi. Il comprensorio Pontedilegno-Tonale offre tutto ciò di cui i nostri clienti hanno bisogno e per il futuro pensiamo ad un’espansione sia dal punto di vista delle presenze invernali che nell’apertura di canali preferenziali per l’estate. Anche nella stagione estiva infatti contiamo sulle proposte, anche per i più piccoli, dell’Alta Valle Camonica“. Un’iniziativa che conferma la vocazione turistica e la crescita del comprensorio degli ultimi anni, ma che rinnova l’invito ad essere all’altezza sempre di più in quanto a strutture, infrastrutture e viabilità.

PROGETTO

In visione del Progetto ‘Italy Bus Travelling’, un Programma Strategico che offre percorsi culturali, turistici ed enogastronomici, creando un sistema ed una significativa sinergia tra le città delle Regioni Italiane alla scoperta del territorio. “Ponte di Legno sviluppa un evento di Internazionalizzazione ‘Montagne ed Imprese per un Futuro Internazionale’, coinvolgendo un gruppo di sciatori di nazionalità cinese con una gara a inizio febbraio sulle piste del comprensorio.

Gli ingredienti: promozione turistica, la promozione paesaggistica e la promozione culturale, incentivando le attività economiche di montagna “, il commento del sindaco di Ponte di Legno, Ivan Faustinelli.

Il Comprensorio Pontedilegno-Tonale offre spazi adeguati per praticare sport invernali a livello internazionale, essendo una delle mete sciistiche più stimate dell’arco alpino. Nella foto un momento della presentazione avvenuta a Milano: da sinistra, l’architetto Alessia Galimberti, Art Director Project, Giovanni Wang, manager di Land & Sky, Shu Luomei, Commercial Counselor, Consolato Generale della Repubblica Popolare Cinese in Milano, Lara Magoni, assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, Fabrizio Sala, vicepresidente e assessore per la Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione di Regione Lombardia, Ivan Faustinelli, sindaco di Ponte di Legno.

EVENTO

Nel weekend del 9 febbraio l’evento clou del progetto ‘Montagne ed Imprese per un Futuro Internazionale’ con le competizioni della terza edizione della Land & Sky Cup con slalom gigante e snowboard sulla pista Serodine seguite da premiazioni e un vero e proprio ‘percorso del gusto’.

L’Italia è infatti considerata la prima nazione per varietà di offerta culturale, naturalistica, gastronomica ed enologica, grazie alla ricchezza e alle diverse tradizioni regionali. In occasione dello Slalom Gigante verrà organizzato un itinerario enogastronomico, in visione del Progetto di Marketing Territoriale ‘Italy Bus Travelling’.

La degustazione si terrà dopo la Gara di Slalom Gigante e fornirà la conoscenza dei prodotti e dei vini tipici non solo della Regione Lombardia. Una sinergia tra le Regioni d’Italia costituirà un percorso nel gusto e l’unione tra due culture diverse l’Italia e la Cina.

Terminata la degustazione enogastronomica, seguirà la proiezione ‘L’Eleganza del Cibo’ un film documentario selezionato all’ultimo Festival del Cinema di Roma e presentato al MAXXI. La pellicola racconta la storia di piccole realtà locali, eccellenze del territorio italiano nel Settore del Food e della Moda nel Made in Italy. Prodotto da Redigital in collaborazione con Kimera film, con il contributo di Coldiretti Lazio e Camera di Commercio di Roma, con il Patrocinio di ANICA, ROMALAZIO FILM COMMISSION UNINDUSTRIA, ICE | Italian Trade Agency. Regia di Dario Carrarini, a cura di Stefano Dominella.

ITALY BUS TRAVELLING

Un incoming di turismo internazionale cinese di circa 250mila visitatori l’anno, che sceglieranno l’Italia per cultura, tradizione, bellezza, business e shopping. Il progetto ha come finalità, far conoscere l’Italia in tutte le sue sfaccettature, mostrando le destinazioni più ambite e quelle meno conosciute, innescando un processo di sviluppo economico in diversi settori merceologici.

Il progetto interagirà con altri Sistemi:

(i) Sistema Ambientale;

(ii) Sistema Industriale ed Artigianale;

(iii) Sistema Turistico;

e ha come obiettivo lo sviluppo delle attività turistiche, che produrranno effetti positivi sull’economia italiana.

Si attenderanno quattro diverse tipologie di turisti:

• turisti mordi e fuggi;

• turisti di generazione social;

• famiglie;

• young businessman.

Il Progetto favorisce la nascita di imprese, che opereranno anche nel settore dell’hospitality; conseguentemente si avrà un aumento dell’occupazione e del reddito delle popolazioni locali e si aggiungeranno molteplici vantaggi oltre ad un miglioramento dei servizi nelle aree coinvolte.