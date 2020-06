Ponte di Legno: smottamenti sulla statale 42 del Tonale

venerdì, 12 giugno 2020

Ponte di Legno – Smottamenti di piccole dimensioni si sono verificati nella notte e in mattinata sulla statale 42 del Tonale, sopra l’abitato di Ponte di Legno (Brescia). Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Ponte di Legno e i tecnici di Anas che hanno effettuato un sopralluogo, quindi la bonifica sia del materiale caduto sulla sede stradale sia nella parte di montagna dove si sono staccati terra e sassi. L’intervento di pulizia si è concluso e non ci sono stati problemi per la viabilità.

La statale 42 del Tonale, dopo le abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi è tenuta sotto osservazione, non solo sul territorio di Ponte di Legno, nel tratto che porta al confine con il Trentino, ma anche in media e bassa Valle Camonica.