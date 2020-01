Incidenti sulle piste di sci: giornata di gran lavoro a Folgarida, Campiglio e Tonale

domenica, 5 gennaio 2020

Folgarida – Gran lavoro del 118 Trentino Emergenza e delle forze dell’ordine in servizio sulle piste: una giornata impegnativa quella odierna per gli “angeli in pista”. Un vero e proprio bollettino di guerra con infortuni: decine e decine di persone hanno avuto bisogno di assistenza e si è trattato principalmente di distorsioni, slogature e contusioni per cadute o scontri tra sciatori. Si contano più di 50 interventi in meno di otto ore.

Tra le località maggiormente interessate agli interventi dei soccorritori spiccano la skiarea di Folgarida-Marilleva, Campiglio, Passo Tonale, ma anche Andalo e Fai della Paganella, Pampeago e Folgaria dove sono stati soccorsi bambini, ma anche adulti che per le cadute sulle piste o scontri con altri sciatori hanno riportato contusioni e sono satati ricoverati in diversi ospedali, Cles, Trento, Rovereto e Tione. Nessuno sciatore ha subìto gravi ferite.

L’invito è rispettare le regole di condotta in pista e soprattutto effettuare discese sulle piste commisurate alla proprie capacità, oltre a non abusare di alcolici come accaduto a un turista inglese multato sulle piste del Tonale perché sciava in evidente stato di ebbrezza.