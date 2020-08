sabato, 22 agosto 2020

Passo Tonale – BikePark Tonale, la stagione continua: apertura fino al 13 settembre. Anche nell’estate più strana degli ultimi anni, la bicicletta è stata, come sempre, protagonista della bella stagione nei due versanti del Passo Tonale. Appassionati provenienti da tutta Europa hanno sfogato la loro passione su trail e tour della Val di Sole, ritrovando entusiasmo dopo un lungo periodo di forzata inattività.

Per questa ragione, l’APT delle Valli di Sole, Peio e Rabbi e il Consorzio Pontedilegno-Tonale sono lieti di annunciare la proroga dell’apertura del BikePark Pontedilegno-Tonale, solo per quanto concerne le piste servite dalla seggiovia Valbiolo, fino alla data di domenica 13 settembre, nei consueti orari 8.30-16.30.

Una settimana in più di divertimento per gli amanti del gravity che potranno cimentarsi con tre piste di differente difficoltà: Tonale Easy Rider (blu, facile), Upper Way (rossa, di media difficoltà) e Race Line (nera, di elevata difficoltà). Con una proposta ‘flow’ e accessibile anche ai più piccoli, quello del Tonale è considerato il primo BikePark ‘family’ del Trentino.

Il BikePark Val di Sole si appresta invece ad entrare nell’ultimo weekend della stagione: gli impianti di Daolasa di Commezzadura rimarranno aperti fino alla giornata di domenica 23 agosto. Ultimi giorni, per i downhiller più esperti, per affrontare alcune fra le piste più impegnative al mondo, nei consueti orari: 8.30-12.45 e 14.00-17.15.

Oltre ai due tracciati di media difficoltà, White Wolf e Golden Eagle, l’offerta del BikePark Val di Sole comprende anche l’impegnativa pista Wild Grizzly e il tempio del Downhill, la mitica Black Snake.

Naturalmente, all’interno dei BikePark, così come nelle aree di supporto e di servizio, è garantito il rispetto delle normative volte a garantire il distanziamento sociale. Tutti gli impianti sono adeguatamente sanificati prima dell’utilizzo e viene garantito il ricambio di aria anche sulle cabinovie.