Weekend quasi estivo, poi maltempo e crollo termico: le previsioni meteo

sabato, 8 maggio 2021

Darfo Boario Terme – Dopo un weekend all’insegna di un tempo stabile e prevalentemente soleggiato, che regalerà una domenica quasi estiva, da lunedì 10 maggio un’intensa perturbazione atlantica raggiungerà l’Italia.

Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che nella giornata odierna e in quella di domenica il sole sarà protagonista su molte regioni e ad accompagnare questo momento di buona stabilità atmosferica avremo anche un quadro termico dagli scenari quasi estivi (raggiungeremo i 26/27°C in Toscana, in Puglia e in Calabria).

Tutto questo però non durerà a lungo: già da lunedì il tempo comincerà a peggiorare al Nordovest a causa dell’arrivo di una forte perturbazione, con piogge e temporali via via più diffusi entro sera su Piemonte, Liguria e Lombardia. Martedì il vortice perturbato impatterà su tutte le regioni settentrionali, sulla Toscana, in Umbria, sul Lazio e su parte della Sardegna. Su queste regioni sono attese precipitazioni a tratti molto forti con temporali accompagnati da grandine e locali nubifragi; questa intensa perturbazione provocherà un crollo dei termometri, con differenze anche di 10/12°C rispetto al fine settimana, in particolare al Centro-Nord. Isola felice solamente il Sud, dove l’instabilità non riuscirà a imporsi e il contesto meteo-climatico non subirà particolari scossoni.

Successivamente il centro di bassa pressione si porterà velocemente verso i Balcani, liberando gradualmente le nostre regioni, ma un nuovo fronte perturbato è pronto a minacciare l’Italia da giovedì 13.

NEL DETTAGLIO

Sabato 8. Al nord: più nubi al Nordest, soleggiato al Nordovest. Al centro: più nubi sulle regioni adriatiche. Al sud: ampio soleggiamento su tutte le regioni.

Domenica 9. Al nord: più nubi sul Piemonte, sole altrove. Al centro: soleggiato e caldo. Al sud: sole prevalente.

Lunedì 10: Al nord: peggiora fortemente al Nordovest nel corso del giorno; più stabile al Nordest. Al centro: giornata soleggiata e asciutta. Al sud: ancora tanto sole e clima quasi estivo.