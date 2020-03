Storia.Edu: lezione a distanza sulla storia del Trentino per gli studenti del Liceo delle Arti

martedì, 24 marzo 2020

Trento – Storia.Edu: domani lezione a distanza sulla storia del Trentino per gli studenti del Liceo delle Arti. La cultura e la formazione, lo sperimentiamo in questi giorni, si avvalgono sempre di più delle nuove tecnologie per superare gli ostacoli sorti con l’emergenza coronavirus e soprattutto le scuole trentine si sono organizzate per garantire agli studenti il diritto allo studio.

Nell’ambito del progetto di didattica online Storia.Edu, è previsto per domani 25 marzo, alle 11, un collegamento del direttore della Fondazione Museo Storico del Trentino Giuseppe Ferrandi (a sinistra nella foto con accanto l’assessore Mirko Bisesti) con gli studenti del Liceo delle Arti di Trento e Rovereto, per una la lezione a distanza di storia del Trentino dalla sede di History Lab, in via Tommaso Gar, 29. Al collegamento, che interessa gli studenti del liceo musicale-coreutico Bonporti, del liceo artistico Vittoria di Trento e di quello Depero di Rovereto, parteciperà anche l’assessore all’istruzione, università e cultura Mirko Bisesti.