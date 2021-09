Intitolazione della biblioteca comunale, Piancogno ricorda il maestro Emilio Bonino

venerdì, 24 settembre 2021

Piancogno – La biblioteca comunale di Piancogno (Brescia) sarà intitolata a Emilio Bonino (nella foto), figura illustre del paese, morto a 91 anni a Cogno nel 2010.

La cerimonia si terrà domani – sabato 25 settembre – a Cogno, presso la sede dell’ex convitto Olcese in viale Roma: alle 10:30 la cerimonia di scoprimento del dipinto di intitolazione con saluto dell’Assessore alla Cultura e Istruzione alle autorità civili, benedizione e presentazione del nuovo logo della Biblioteca, cui seguiranno gli interventi del sindaco e degli amministratori e la proiezione di un filmato e di fotografie permetteranno di approfondire la biografia e la figura di Emilio Bonino

Nato a Mondovì, in provincia di Cuneo, nel 1919, ottenne il diploma magistrale, nel 1945 raggiunse Cogno, dopo la seconda guerra mondiale, durante la quale rivestì il grado di Capitano di Fanteria Carrista, quindi di Tenente Colonnello, insignito di Croce al Merito di Guerra. Il trasferimento della famiglia in Valle avvenne per motivi politici, a causa dei dissidi con le autorità fasciste di Mondovì. Emilio Bonino svolse invece con particolare dedizione la professione di insegnante elementare dal 1945 al 1976, presso le scuole di Grignaghe di Pisogne, Ossimo, Piamborno e Cogno. Il “maestro” Bonino si è distinto anche nelle funzioni amministrative: ha preso parte al “Comitato Promotore” per la costituzione del Comune di Piancogno nel 1963, quindi ricoprì la carica di consigliere e assessore, nel 1984 il presidente Pertini gli conferì l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana.