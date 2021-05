Breno: convegno su arte, storia e archeologia in Valcamonica, Sebino e Franciacorta

mercoledì, 12 maggio 2021

Breno – Convegno a Breno (Brescia) su “Arte, storia e archeologia in Valcamonica, Sebino e Franciacorta fra medioevo ed età moderna”. Il Comune di Breno e il museo Camus sostengono il convegno che si svolgerà online il 15 e 16 maggio organizzato dal Centro camuno di studi preistorici e di numerose realtà culturali sia camune sia bresciane.

Visto che i convegni non possono ancora svolgersi in presenza, solo i relatori delle singole sessioni si ritroveranno nella sede inizialmente individuata per l’incontro, ovvero la sala principale del Palazzo della Cultura, in via Garibaldi a Breno. Il pubblico potrà partecipare e ascoltare le relazioni in streaming su YouTube e sulla pagina Facebook del Centro camuno di studi preistorici, oltre a interagire con i relatori tramite messaggistica di YouTube e Facebook.

Durante la due giorni saranno presentati studi ed esiti di ricerche riguardanti l’arte figurativa e l’architettura, la storia, l’archeologia e l’antropologia, la storia della chiesa, la storia economica e la letteratura, cronologicamente compresi fra medioevo ed età moderna nei territori della Valcamonica, Sebino, Valcavallina, Tonale e Franciacorta. Si tratterà di un momento di confronto, sia per l’apporto di nuovi argomenti e metodologie sia per la valutazione dello stato della ricerca. L’incontro è l’occasione per concretizzare il confronto metodologico della ricerca e la divulgazione dei risultati e per portare, al contempo, a definire i traguardi della storiografia locale, indicando nuove prospettive di studio e approfondimento.

In Valle Camonica è noto il peso delle storiche istituzioni che “reggono”, ormai con difficoltà, il quotidiano lavoro di ricerca, studio e divulgazione. L’iniziativa offrirà una prospettiva di ricerca interdisciplinare, ormai condivisa in ambito artistico e storico-archeologico a livello internazionale, finalizzata alla pluralità di visione, pur nella specificità degli argomenti e dei periodi presi in esame.

Nel comitato scientifico e istituzionale figurano Luciano Anelli (Fondazione Civiltà Bresciana), Oliviero Franzoni (Fondazione Camunitas), Carla Bino (Università Cattolica di Brescia), Giovanni Gregorini (Università Cattolica di Milano), Angelo Fossati (cooperativa archeologica Le orme dell’uomo), Angelo Giorgi (Centro camuno studi preistorici), Angelo Valsecchi (Uspaaa Iseo), Federico Troletti (Museo Camuno Breno), Gian Claudio Sgabussi (associazione Ad Metalla). Il convegno dovrebbe divenire un appuntamento fisso nel tempo.

IL PROGRAMMA

Sabato 15 maggio 2021

Ore 9 – Saluti iniziali e apertura lavori

Giovanni Gregorini: Quella singolare naturalezza col denaro. Microcredito e microcarità in età moderna tra Valli e Franciacorta

Giuliano Chiapparini: Resilienza di pratiche ‘pagane’ durante l’epoca post-tridentina in Valcamonica? Il caso di Vione nel ritrovato manoscritto di Bernardo Biancardi (fine XVII-inizi XVIII secol0)

Mauro Pennacchio: I riti del répit in Valle Camonica. Una storia europea

Giuseppe Nova: Nuove note su Giovanni Maria Galcerino di Edolo stampatore a Cagliari nel XVI secolo

Discussione

Ore 10:55 – Break

Ore 11:05 – Paola Bonfadini: “Fasti di un tempo che fu”: riflessi del Rinascimento nelle tavolette da soffitto del Camus di Breno. Alcune indicazioni

Federico Troletti: Girolamo dalle Croci e l’opera per la Pieve di Cividate

Sara Marazzani: Romanino nella chiesa di San Nicola di Pisogne

Beatrice Bolandrini: L’attività dei Fantoni in Valcamonica e nel Sebino tra tardobarocco e neoclassicismo

Discussione

Ore 12:40 – Pausa

Ore 14:10 – Gigliola Gorio: Bonino da Campione a Brescia. Un artista itinerante al soldo di un vescovo forestiero

Lidia Muffolini: La pittura murale iseana tra XIV e XVIII secolo

Tosca Rossi: Resti di facciate dipinte tra Valcavallina e Sebino

Paola Castellini: Carlo Innocenzo Carloni. Profilo biografico e artistico fra l’Europa, la Lombardia e Brescia

Discussione

Ore 15:45 – Break

Ore 15:55 – Angelo Giorgi: Una procura della magnifica madonna Faustina Episcopi relitta del quondam magistro messer Giacomo Robusti pittore

Paolo de Montis: Ferro indistruttibile: la produzione camuna di armature per Brescia e Milano tra Quattrocento e Seicento

Marco Dotti: Gli argini della comunità. Risorse, istituzioni e conflitti nella Franciacorta di antico regime

Marco Franzoni: “Donamus etiam […] locum vallem qui vocatur Camonia […]”: i carolingi, le montagne e la frontiera

Discussione

Ore 17:30 – Conclusioni

Domenica 16 maggio

Ore 9 – Ripresa dei lavori

Andrea Breda e Angelo Valsecchi: San Bartolomeo di Bornato. Archeologia, storia e recupero di una pieve in Franciacorta

Monica Ibsen: Ex lapide quadrato. Percorsi di edilizia religiosa romanica in Valle Camonica

Fortunati, Vitali, Mella, Motto: Tra la Valcavallina e il Sebino. Cenni sulle origini delle chiese di Borgo di Terzo, Zandobbio, Lovere e Rogno

Monica Gamba: Chiese altomedievali di Brescia e Franciacorta

Discussione

Ore 10:45 – Break

Ore 10:55 – Giovanna Bellandi: Abitare in una fortificazione basso medievale d’alta quota: nuovi dati dal sito di Tor dei Pagà, Vione, Valcamonica

Federica Matteoni: Edilizia abitativa medievale sulle rive del lago d’Iseo: alcuni casi studio

Francesco Macario e Alberto Bianchi: La Casa dei Beloni De Celeris in Lovere

Elena Spalla e Furio Sacchi: La chiesa di Santo Stefano presso Cividate Camuno (Brescia)

Ore 12:15 – Domande/discussione

Ore 12:30 – Pausa

Ore 14 – Angelo E. Fossati: Il contributo delle tradizioni popolari nell’interpretazione e nello studio dell’arte rupestre della Valcamonica

Linda Bossoni: Una figura di strega dal centro storico di Paspardo: un’analisi tra storia e tradizioni locali

Georgios Dimitriadis e Gianfranco Massetti: Dai margini la storia: per una metodologia di indagine del graffito su affresco come fonte storica tra XV e XVI sec.

Marco Mottinelli e Gian Claudio Sgabussi: Dai crinali camuni alle calli veneziane. Storie di paesaggi e di persone

Ore 15:20 – Discussione

Ore 15:35 – Break

Ore 15:45 – Mattia Cominelli: Alle radici del ferro: le miniere di Piazzalunga in alta Val Grigna (Brescia)

Marco Zanini: Esperienze letterarie tra Franciacorta, Sebino e Valcamonica

Lara Bodei: “Il lago d’Iseo” (1869) di Ida von Düringsfeld

Ore 16:45 – Conclusioni e saluti finali.