Valtellina e Valchiavenna, l’attività dei carabinieri alle Olimpiadi dei Sordi

martedì, 24 dicembre 2019

Madesimo – Si sono tenute in Valtellina e Valchiavenna le Deaf Olympics con la partecipazione di delegazioni sportive di più di 50 Stati. La Valchiavenna è stata inoltre la sede prescelta per la riunione del Comitato Olimpico dei Sordi che, oltre a tracciare il bilancio di quanto fatto in passato, ha individuato le linee guida per il prossimo futuro.

L’evento sportivo è coinciso con l’inizio della stagione turistica invernale che, complice la neve abbondante, ha attirato in provincia di Sondrio migliaia di turisti, italiani e stranieri.

Per garantire la più ampia cornice di sicurezza possibile, oltre alle normali pattuglie dei carabinieri, dal 3° Reggimento Carabinieri Lombardia di Milano è giunta una Squadra Operativa di Supporto, composta da 4 militari particolarmente addestrati ed equipaggiati per fronteggiare situazioni ad alto rischio e ad elevata criticità.

Le condizioni meteo, talvolta molto avverse, non hanno fermato il pattugliamento dei carabinieri consentendo ai giochi olimpici di svolgersi regolarmente ed ai turisti di godersi la montagna e gli sport invernali.

VIGILIA SPECIALE

Durante la celebrazione della Santa Messa della notte della Vigilia di Natale nella chiesa Collegiata di Sondrio, una giovane cadetta valtellinese dell’Accademia Militare di Modena, frequentatrice del corso biennale che la porterà alla promozione al grado di Sottotenente dell’Arma dei Carabinieri, farà benedire lo spadino, simbolo dello status di cadetto.