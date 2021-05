Valle Camonica: raffica di denunce dei carabinieri

lunedì, 17 maggio 2021

Darfo Boario Terme – Controlli e denunce dei carabinieri in Valle Camonica. Il primo intervento ha portato a rinvenire su un auto con attrezzi da scasso, denunciati due cittadini romeni. I carabinieri della Compagnia di Breno e della Stazioni della bassa valle hanno intensificato nelle ultime settimane l’attività di vigilanza sul territorio, anche per contrastare e identificare i componenti di una banda di ladri, resisi autori di alcuni furti in abitazione, in particolare nei comuni di Artogne, Gianico e Darfo Boario.

Più pattuglie durante le ore serali e notturne; ai servizi hanno presso parte anche i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile. Durante il fine settimana una pattuglia dell’aliquota operativa ha incrociato nel cuore della notte un’utilitaria con targa romena che si aggirava a Bessimo di Darfo. I militari in borghese ne hanno seguito i movimenti e hanno richiesto l’ausilio dei colleghi in uniforme che stavano pattugliando il territorio. A bordo della macchina c’erano due cittadini romeni, uno residente nella città termale di 22 anni, l’altro 28enne proveniente dalla Bergamasca. I militari li hanno perquisiti e all’interno del cofano del loro veicolo hanno trovato numerosi attrezzi da scasso, oltre a cinque taniche contenenti quasi 130 litri di gasolio. I due hanno riferito di aver acquistato il carburante da un loro connazionale a un prezzo vantaggioso. Le giustificazioni fornite, oltre al rinvenimento di un grosso tubo comunemente utilizzato dai ladri per asportare la nafta dai mezzi in sosta, non gli hanno evitato una denuncia in stato di libertà per possesso di attrezzi atti allo scasso e ricettazione.

Inoltre nel corso degli stessi servizi sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Brescia un 32enne di Piancogno (Brescia) che deteneva due coltelli all’interno della propria auto, oltre a un 41enne operaio di Darfo Boario (Brescia) sorpreso ubriaco alla guida. Aveva un tasso alcolico di 1,73 g/l: l’infrazione gli è costata l’immediato ritiro della patente, mentre la sua macchina è stata sequestrata per la successiva confisca.