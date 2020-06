sabato, 6 giugno 2020

Val Masino – Due donne sono rimaste ferite sulla strada provinciale 9 in territorio comunale di Val Masino (Sondrio). Nel pomeriggio le due donne – 40 e 41 anni – erano a bordo di un’utilitaria che in località Cornolo è finita fuori strada. Sul posto sono giunti i carabinieri, due ambulanze e i vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno. Conducente e passeggera dell’auto sono state ricoverate per i traumi riportati (non sono però gravi) all’ospedale di Sondrio.