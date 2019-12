Trento, rapina all’Eurospin: marocchino arrestato da carabinieri libero dal servizio

lunedì, 30 dicembre 2019

Treno – Rapina all’interno dell’Eurospin, marocchino bloccato da Carabiniere libero dal servizio e arrestato. All’interno dell’Eurospin di via Soprasasso un cittadino extracomunitario nel mentre occultava della merce sotto il cappotto veniva visto da un militare dell’Arma della Compagnia di Trento, libero dal servizio, che stava facendo la spesa con la propria famiglia.

Pronto ed immediato l’intervento del Carabiniere che fermava il ladro, il quale, vistosi scoperto, l’aggrediva, ma comunque con non poca difficoltà e grazie all’intervento del direttore e di un altro cliente, che avevano assistito alla scena, riusciva a bloccare il malavitoso in attesa del personale di rinforzo chiamato sul posto.

Condotto presso la caserma di via Barbacovi, al termine delle formalità di rito, il 34enne cittadino del Marocco, già gravato da pregiudizi di polizia, veniva dichiarato in arresto per il reato di rapina in propria e trattenuto nella camera di sicurezza del Comando Provinciale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che fissava, nella tarda mattinata odierna, il giudizio per direttissima. Al termine del rito, veniva convalidato l’arresto e trasferito al Carcere di Spini di Gardolo per i termini a difesa.