Trento, arrestato per maltrattamenti alla mamma

giovedì, 2 gennaio 2020

Trento – Il 2019 si è concluso con l’ennesimo arresto per violenza di genere a Trento. Il personale della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Trento ha tratto in arresto un 55enne del capoluogo, raggiunto da un ordine di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Trento in quanto resosi responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia.

Da oltre tre mesi il comportamento dell’uomo, complice anche l’abuso di sostanze alcooliche, era diventato sempre più violento. Un insieme di percosse e minacce, che in alcune occasioni aveva costretto la donna a ricorrere anche alle cure dei sanitari.

Per tali motivi, dopo un’accurata e serrata indagine dei Carabinieri di Trento, sotto la direzione della locale Procura, il GIP del Tribunale di Trento emetteva il provvedimento restrittivo a carico dell’uomo il quale, rintracciato ed accompagnato presso la caserma di via Barbacovi, è stato sottoposto alle formalità di rito e successivamente trasferito al Carcere di Spini di Gardolo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante, mettendo fine alle violenze nei confronti della madre ottantenne.