Trento, 23 infrazioni rilevate dal Nucleo autotrasporto della Polizia locale

mercoledì, 15 gennaio 2020

Trento – Prosegue l’attività di controllo sulla circolazione dei mezzi destinati al trasporto di merci e persone, finalizzata ad aumentare la sicurezza stradale e garantire la corretta concorrenza tra autotrasportatori. Ieri è stato posto in atto un controllo congiunto con personale del Ministero dei Trasporti del Compartimento del Triveneto.

L’attività, effettuata nell’area interportuale del Comune e con la collaborazione di Trentino Trasporti Spa che ha messo a disposizione un’adeguata area coperta, ha riguardato nove autoarticolati, dei quali cinque italiani e quattro comunitari. Nel corso dei controlli tecnici sono state accertate in totale 23 infrazioni, di cui 21 violazioni al codice della strada:

art. 79 (caratteristiche o dispositivi alterati o non funzionanti): 8

art. 78 (emulatore adblue): 2

art. 174 (tempi di guida e riposo): 1

art. 142 (velocità oltre il limite di taratura del limitatore): 2

art. 179 (alterazione del dispositivo cronotachigrafo): 2

art. 179 (ditta per tachigrafo alterato): 1

art. 116 (guida con carta di qualificazione del conducente scaduta o mai conseguita): 2

art. 180 (mancanza di documenti di circolazione): 3

A queste si aggiungono una violazione degli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 136/2016 (omessa esibizione di documentazione sull’impiego di conducenti in regime di cabotaggio) e una all’articolo 46 ter della legge 298/1974 (prove documentali non conformi). A seguito di tali violazioni sono state ritirate due carte di circolazione e una patente di guida e sono stati sottoposti al provvedimento di fermo amministrativo due veicoli. Sono stati accertati importi per 9.837,14 euro, dei quali 7.837,14 euro relativi a violazioni del codice della strada e 2mila euro a violazioni di norme statali, e sono stati incassati nell’immediatezza del fatto 3.228,47 euro.