Tragedia stradale: lunedì Esine e Cividate daranno l’addio a Claudia e Giulia

sabato, 30 maggio 2020

Esine – Parenti, amici, ex compagni di classe si sono ritrovati oggi davanti all’obitorio dell’ospedale di Esine (Brescia) per portare un saluto a Claudia Marioli e Giulia Vangelisti, vittime di un terribile incidente stradale sulla statale 42 del Tonale nella tarda serata di ieri. Le due 20enni, Claudia, di Esine, e Giulia di Cividate Camuno, stavano ritornando a casa dopo una serata in pizzeria con gli amici. Sono morte nello schianto tra la loro vettura – una Opel Corsa – e un’Audi con a bordo cinque persone che stavano tornando dopo una settimana di lavoro.

Oggi a Esine e Cividate Camuno è il giorno del dolore e dei ricordi di due ragazze conosciutissime. I genitori di Giulia avevano gestito il bar della stazione di Cividate Camuno, mentre la madre di Claudia lavora all’azienda ospedaliera della Valle Camonica. Tanti i messaggi sui social in ricordo.



Per entrambe i funerali sono stati fissati alle 15 di lunedì 1 giugno, a Esine e Cividate Camuno.