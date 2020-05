Tragedia stradale: Esine e Cividate Camuno in lutto per la morte di Claudia e Giulia

sabato, 30 maggio 2020

Cividate Camuno – Due comunità della Valle Camonica, Esine e Cividate Camuno, in lutto rispettivamente per Claudia Marioli e Giulia Vangelisti, le due ventenni vittime del drammatico incidente di ieri sera sulla Statale 42 del Tonale. Nelle notte è stata comunicata alle rispettive famiglie la terribile notizia e oggi le due comunità hanno manifestato la loro vicinanza alle famiglie. Tanti anche i messaggi sui social in ricordo di Giulia e Claudia.

Le due ragazze, secondo quanto ricostruito dalla Polizia Stradale di Darfo Boario che ha effettuato accertamenti e raccolto testimonianze per tutta la notte, stavano tornando sulla Opel Corsa da una serata trascorsa con gli amici, mentre sull’Audi viaggiavano 5 operai extracomunitari, al ritorno da una settimana lavorativa tra la Svizzera e Livigno. L’impatto è stato tremendo e Claudia e Giulia sono morte sul colpo.

Sono gravissime le condizioni di due operai, un tunisino di 33 anni e un albanese di 38 anni, ricoverati i prognosi riservata al Civile di Brescia. Le indagini della Stradale di Darfo stanno per ricostruire con esattezza quanto accaduto ieri sera poco dopo le 22 sulla Statale 42.