Tentato furto al Castello di Gorzone, cancellate le visite domenicali

domenica, 16 maggio 2021

Darfo Boario Terme – Nuovo tentativo di furto al Castello di Gorzone. Per la seconda volta in meno di un mese, l’Associazione LOntànoVerde si trova a fronteggiare un tentativo di effrazione nel Castello di Gorzone, nel comune di Darfo Boario Terme (Brescia), struttura che l’Associazione gestisce da anni.

“Questa incresciosa situazione, che vogliamo portare alla Vostra attenzione, ci costringe a tenere chiusa la struttura e cancellare tutte le visite programmate in data odierna, in un periodo estremamente delicato per la ripresa del turismo nell’area”, spiegano i responsabili dell’Associazione LOntàno Verde.

La referente dell’Associazione LOntànoVerde ha sporto denuncia ai carabinieri, in accordo con la proprietà del Castello. La soluzione concertata tra l’Associazione e il proprietario del sito è dotare il Castello di un sistema di videosorveglianza. “La nostra speranza è di riuscire quanto prima a fare chiarezza su un gesto tanto meschino”, concludono Il direttivo dell’Associazione LOntànoVerde.