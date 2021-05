venerdì, 14 maggio 2021

Temù – Maxi battuta per la ricerca di Laura Ziliani, la 55enne di Temù (Brescia) dispersa da sabato scorso. Le ricerche, scattate nel pomeriggio dell’8 maggio scorso sono proseguite tutta la settimana, utilizzando anche i cani molecolari.

Per domani, sabato 15 maggio, a una settimana dalla scomparsa, è stata organizzata una maxi battuta con centinaia di tecnici ed esperti del Soccorso alpino della V Delegazione Bresciana, Sagf (Soccorso Alpino della Guardia di Finanza), vigili del fuoco di Ponte di Legno e Vezza d’Oglio e Protezione Civile di Temù con indagini affidate ai carabinieri della Stazione di Ponte di Legno e della Compagnia di Breno. Le ricerche non si sono mai interrotte e domani la maxi battuta sarà nella zona di Villadalegno e zona circostante, dove la 55enne è stata vista l’ultima volta.

Laura Ziliani (nella foto), ex vigilessa di Temù, dove risiede, ora dipendente del Comune di Roncadelle era uscita per una passeggiata e non ha fatto ritorno a casa gettando nello sconforto le tre figlie, i parenti e gli amici. Quella di domani sarà una giornata di grandi ricerche in Alta Valle Camonica.