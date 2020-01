Tecnici al lavoro nella galleria della via Mala dove sono caduti calcinacci

lunedì, 13 gennaio 2020

Vilminore – Iniziato il sopralluogo sulla via Mala, la strada che collega la Valle Camonica e la Val di Scalve. A seguito del crollo di alcuni calcinacci avvenuto sabato mattina, la Provincia di Bergamo ha avviato le procedure per effettuare dei carotaggi nella galleria della ex Statale 294, la via Mala che da Darfo (Brescia) sale a Vilminore (Bergamo). Così all’interno del tunnel sono al lavoro i tecnici per capire come procedere per mettere in sicurezza l’infrastruttura.

L’Anas prende posizione: “Non si è verificata alcuna caduta di calcinacci nelle gallerie in gestione dell’Anas”. È quanto scrive in una nota l’Ente Strade garantendo che tutte le gallerie sono sotto controllo e al momento non ci sono problemi o allarmi particolari.