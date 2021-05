Spaccio, i carabinieri di Silandro arrestano 20enne

sabato, 8 maggio 2021

Naturno – Contrasto dello spaccio di stupefacenti nella Val Venosta. Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, i carabinieri della Compagnia di Silandro hanno arrestato un giovane in flagranza di reato per detenzione di droga e anabolizzanti.

L’operazione è stata condotta ieri dai militari del Nucleo operativo e radiomobile i quali, lavorando sotto traccia nel contesto della graduale ripresa delle attività e della vita sociale in Val Venosta, hanno osservato per diversi giorni i movimenti di alcuni sospetti che si aggiravano nel territorio di Naturno. Al momento opportuno hanno proceduto a una perquisizione personale e domiciliare a carico di un ventunenne del luogo, incensurato, che è stato trovato in possesso di più di un etto di cocaina e di un bilancino di precisione, oltre ad un ingente quantitativo di sostanze anabolizzanti. Nelle ore successive i militari hanno formalizzato l’arresto del giovane, che è stato quindi ricondotto presso la propria dimora in regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria di Bolzano.

ALTRA OPERAZIONE – I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bolzano nel corso di attività di controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà tre persone di cui due minorenni poiché resisi responsabili del reato di ricettazione, riconducibile a vari furti di biciclette avvenuti nei giorni scorsi nel capoluogo. Il deferimento è da collegare a due diversi eventi. Nel primo caso, avvenuto la notte del 3 maggio, i carabinieri hanno sorpreso in flagranza una persona intenta a rubare una bicicletta d’ingente valore. Nel secondo evento, avvenuto nel pomeriggio del 6 maggio, due minori sono stati sorpresi in flagranza mentre tentavano di vendere una bicicletta rubata. Nel corso delle attività sono state sequestrati anche attrezzi specifici per il taglio delle catene di sicurezza e alla rottura dei lucchetti. Le biciclette sono state restituite ai rispettivi proprietari.