Spaccia hashish e cocaina, arrestato dai carabinieri nel Bresciano

giovedì, 11 giugno 2020

Ghedi – Spaccia hashish e cocaina, arrestato nel Bresciano. I Carabinieri della Stazione di Ghedi, hanno tratto in arresto un italiano 30enne, nullafacente con precedenti specifici per droga. L’uomo, a bordo di un ciclomotore, alla vista dei militari ha fatto inversione e ha tentato di fuggire. Immediatamente bloccato è stato perquisito e trovato in possesso di gr.10,5 di cocaina e 5 grammi di hashish.

I carabinieri hanno quindi tratto in arresto l’uomo per il reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Sottoposto a rito direttissimo, in teleconferenza presso il Comando Compagnia di Verolanuova, il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione della PG due volte a settimana in attesa del processo.