Sondrio: violano decreto coronavirus, nei guai tre alpinisti

martedì, 24 marzo 2020

Sondrio – I tre alpinisti soccorsi all’Alpe Castellaccio, in territorio di Spriana (Sondrio) sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza per violazione del decreto sull’emergenza coronavirus.

L’intervento di recupero sulle montagne valtellinesi era avvenuto cinque giorni fa: i tre alpinisti, disattendendo il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, erano usciti dalle loro abitazioni, effettuato un’escursione e mentre stavano scendendo dall’Alpe Castellaccio, uno di loro è scivolato ferendosi ad una gamba. Sul posto erano giunti i tecnici delle stazioni del Soccorso Alpino di Chiesa in Valmalenco e Sondrio, il Sagf (Soccorso alpino Guardia di finanza) e i vigili del fuoco del comando provinciale, con l’elicottero giunto dalla base di Malpensa (Varese). L’alpinista ferito era stato portato in ospedale.

Ora – a distanza di pochi giorni e con l’alpinista ferito che ha superato la fase critica – la Guardia di Finanza ha notificato a tutti e tre la denuncia per violazione dell’articolo 650 c.p, le misure di contenimento del coronavirus che prevedono espressamente di non uscire di casa se non per necessità. L’attività alpinista non è contemplata in questi casi, e i tre sono finiti nei guai.