Sondrio: strappa un ciondolo e scappa, 46enne nei guai

giovedì, 22 luglio 2021

Sondrio – Strappa un ciondolo e scappa, indagato 46enne. Mentre stava effettuando la spesa in un centro commerciale di Sondrio, una donna ha subito la rapina di un ciondolo da parte di un uomo che, non soddisfatto della prestazione ricevuta, ha reagito strappando il ciondolo dal collo della donna ed allontanandosi rapidamente a bordo di un veicolo.

I fatti, così come riportati in sede di denuncia formalizzata presso l’ufficio prevenzione e soccorso pubblico della Questura di Sondrio, sono stati nell’immediato oggetto di accertamenti da parte della Squadra Mobile, la quale mediante l’utenza telefonica è riuscita ad individuare l’intestatario nonché autore del fatto reato. Per tali motivi, E.M., cittadino marocchino pregiudicato di 46 anni, regolare sul territorio, è indagato in stato di libertà per il reato di rapina.