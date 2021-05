Smottamenti, intervento dei vigili del fuoco in Val Vestino

domenica, 2 maggio 2021

Val Vestino – La pioggia delle ultime ore ha provocato allagamenti e piccoli smottamenti nelle valli del Bresciano. I vigili del fuoco sono intervenuti in Valle Camonica, Val Trompia e Val Vestino per rimuovere sassi e detriti e mettere in sicurezza la sede stradale. Numerose sono state le richieste d’intervento al comando provinciale dei vigili del fuoco di Brescia per la messa in sicurezza di sedi stradali.

L’ultimo intervento nella mattinata odierna sulla Provinciale 9 della Val Vestino (nella foto) dove si è verificato un piccolo smottamento per le abbondanti piogge della notte.