Sciatore emiliano muore sulle piste di Pampeago

sabato, 11 gennaio 2020

Pampeago – Uno sciatore di 39 anni, originario della provincia di Parma, ha perso la vita nel comprensorio sciistico di Pampeago (Trento). Stava scendendo da una pista nera quando – per cause al vaglio degli inquirenti giunti sul posto – è finito fuori pista ed è caduto per decine di metri. E’ morto sul colpo per i gravi traumi riportati. Vani gli interventi dei soccorritori che hanno cercato di rianimare lo sciatore.

Il 39enne era giunto dall’Emilia e stava sciando con alcuni amici e conosceva il comprensorio. Saranno effettuati accertamenti per chiarire le cause e la Procura di Trento ha aperto un fascicolo sull’incidente mortale sulle piste.