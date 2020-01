Schianto col bob in Valdidentro, è morto uno dei fratellini feriti

lunedì, 6 gennaio 2020

Semogo – Una comunità in lutto – quella di Semogo (Sondrio) – per la morte del bimbo che due giorni fa si è schiantato contro un albero con il bob. E’ spirato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il bimbo di 4 anni, D. L., che aveva riportato ferite troppo gravi. Invece il fratellino più piccolo si è salvato ed è stato dimesso dall’ospedale.

Quella che doveva essere un pomeriggio di divertimento sulla neve si è trasformato in tragedia. Il bob, per l’alta velocità, si è ribaltato più volte sulla neve per poi finire la corsa contro un albero. I due fratellini hanno riportato traumi, gravissimi per quello più grande di 4 anni che è morto oggi, mentre il più piccolo ha avuto soltanto contusioni lievi.

In tanti – parenti e amici – appena avuta la notizia si sono stretti attorno alla famiglia Lanfranchi per la perdita del figlio maggiore.