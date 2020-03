lunedì, 23 marzo 2020

Rovato – Ubriaco esplode colpi di arma da fuoco in giardino, denunciato. I carabinieri della Sezione Radiomobile di Chiari, a seguito di richiesta pervenuta sul NUE112, hanno effettuato un intervento presso l’abitazione di un 39nne residente a Rovato dove erano stati segnalati colpi di arma da fuoco.

I militari, giunti sul posto, hanno accertato che l’uomo era in evidente stato di abbrezza e che dopo un litigio con la moglie si era sfogato esplodendo numerosi colpi di pistola e fucile, legalmente detenuti, nel proprio giardino.

I carabinieri hanno quindi sequestrato cautelativamente le armi e le munizioni e denunciato l’uomo in stato di libertà per il reato di esplosione pericolose in luogo abitato.