Riva di Solto: sospese le ricerche di Renato Paris

domenica, 7 giugno 2020

Riva di Solto – Sono state sospese le ricerche di Renato Paris, il 52enne di Riva di Solto (Bergamo) scomparso dalla mattina del 2 giugno. La Prefettura di Bergamo ha deciso di sospendere le ricerche del 52enne, scattate mercoledì scorso. I vigili del fuoco volontari del distaccamento di Lovere con quelli di Clusone e del comando provinciale di Bergamo e i sommozzatori hanno proseguito le ricerche senza trovare alcuna traccia.

Sono state passate al setaccio le zone del lago e anche i boschi, ma di Renato Paris, che vive a Riva di Solto con i genitori non è stata trovata alcuna traccia. L’ultimo volta che è stato visto – quando è uscito di casa per fare colazione – è stata la mattina del 2 giugno, poi non si sono più avute tracce. La Prefettura di Bergamo ha coordinato le ricerche, ora sospese, in attesa di valutare nuovi interventi.