mercoledì, 17 giugno 2020

Riva del Garda – Incendio all’ultimo piano dell’Hotel Brione a Riva del Garda (Trento). Nel pomeriggio odierno i vigili del fuoco di Riva del Garda sono stati chiamati per le fiamme che stavano interessando il terzo piano – appartamento del gestore – della struttura in viale Rovereto.

Sul posto si sono portati subito 15 vigili del fuoco con due autobotti e un mezzo di supporto. Dal corpo di Arco sono giunti in supporto l’autosacala e il carro aria distrettuali con quattro vigili.

Le fiamme sono divampate dalla cucina dell’appartamento del gestore. All’interno dell’appartamento al momento dell’incendio non era presente nessuno. La struttura alberghiera, oggi, era ancora chiusa.

Da subito si è provveduto a staccare la corrente dello stabile ed a raffreddare con una lancia i locali facendo entrare il getto da una finestra posta sul retro. Un’altra squadra, poco dopo, è entrata dalla porta d’ingresso ed ha proceduto allo spegnimento delle fiamme ed a completare l’evacuazione dei fumi.

Il brusco raffreddamento ha portato allo sfondellamento delle pignatte in laterizio del solaio di copertura. In questo momento sono in corso le operazioni di smassamento e di rimozione dei detriti per consegnare i locali in sicurezza. Le operazioni sono state coordinate dai capisquadra e dal comandante Graziano Boroni.

Sul posto anche il sindaco Mosaner, la polizia locale, i carabinieri e la polizia di Stato. Per i rilievi di rito sono giunti da Trento gli ufficiali del corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento.