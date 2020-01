Ritrovato frate disperso a Rovereto

sabato, 4 gennaio 2020

Rovereto – A Rovereto mobilitazione per la ricerca di un anziano frate che non ieri era rientrato al convento. L’uomo, con problemi di salute, è stato trovato in stato confusionale in Corso Rosmini nella notte. Le operazioni sono state coordinate dal Comandante della Stazione dei Carabinieri di Rovereto Maresciallo Giovanni Mirella in collaborazione con il Comandante e Vicecomandante dei Vigili del Fuoco Volontari di Rovereto, coinvolgendo anche i vigili del fuoco di Ala, Volano Avio, l’unità cinofila di Bolzano specializzata e il Soccorso Alpino di Rovereto. L’allarme era stato lanciato ieri sera dal priore del convento, preoccupato dal non rientro del frate.