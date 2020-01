Raffica di furti nei paesi della Valle Camonica

sabato, 4 gennaio 2020

Berzo Inferiore – Raffica di furti nei paesi della Media e Bassa Valle Camonica. I ladri hanno colpito a Berzo Inferiore, Bienno, Cividate Camuno, Esine nel periodo natalizio e in precedenza a Darfo Boario Terme. Le visite dei malviventi nelle ore serali, appena arriva il buio, poco dopo le 17 fino alle 19, quindi le razzie. In una sola serata tre furti sono stati messi a segno a Berzo Inferiore (Brescia). Situazioni analoghe si sono registrati anche in altri paesi vicini, soprattuto a Esine e Bienno, Sono state presentate denunce ai carabinieri e l’invito è segnalare i vari episodi.

L’attenzione sulla banda di ladri è alta non solo nella Media Valle, ma in tutta la Valle Camonica e potenziati i controlli da parte delle forze dell’ordine.