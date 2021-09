Prata Camportaccio: ricerche di un 59enne cacciatore disperso

lunedì, 20 settembre 2021

Prata Camportaccio – Ricerche in corso del cacciatore disperso in Valchiavenna da due giorni, si tratta di un 59enne residente in zona, del quale si sono perse le tracce dalla serata del 18 settembre.

L’Alpe Sparavera, nel comprensorio di Prata Camportaccio (Sondrio) e battuta dal personale del Soccorso Alpino della Valchiavenna e Valtellina e dal Sagf che ha operato con l’ausilio di un elicottero che ha sorvolato i 1.800 metri di altezza della zona in cui il 59enne risulta disperso. Mobilitazione in tutta la Valchiavenna per trovare il cacciatore disperso.