Ponte di Legno: incendio in una palazzina

domenica, 23 agosto 2020

Ponte di Legno – Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio a Ponte di Legno (Brescia) per un incendio divampato al terzo piano di una palazzina di via Risorgimento. L’allarme è scattato poco dopo le 17, quando è stato notato del fumo dalle finestre di un alloggio (video sotto). Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Ponte di Legno, con due mezzi e l’autobotte e gli agenti della Polizia locale dell’Unione dell’Alta Valle Camonica che hanno regolamentato il trafifco, deviando su via Roma e bloccato l’accesso a via Risorgimento.

VIDEO

Numerose le persone la cui attenzione è stata attratta dalle fiamme, visibili in tutta la zona. Grande apprensione anche tra gli inquilini del condominio, che è stato realizzato una quindicina d’anni fa sull’area che un tempo era occupato da una struttura alberghiera e che ora è destinato ad appartamenti, prevalentemente per turisti.

All’interno sei vigili del fuoco del distaccamento hanno operato per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’alloggio. L’intervento è durato poco più di un’ora, ora sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.