Pisogne – Incendio nella notte a Pisogne. Poco dopo l’1 una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia, con il supporto di una autobotte, è intervenuta in località Toline, per l’incendio di due mezzi d’opera. L’incendio è stato spento con l’ausilio di schiumogeno di ultima generazione. Sono in corso indagini per risalire alle cause dell’accaduto.