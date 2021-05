venerdì, 7 maggio 2021

Pian Camuno – In tarda nottata una squadra del Comando di vigili del fuoco di Brescia è intervenuta a Pian Camuno (Brescia) all’interno di un’azienda che produce raccorderia, per un sopralluogo incendio. Giunti sul posto si è constatato il cedimento strutturale di un grosso filtro posto all’esterno della struttura, il quale, collassando al di sopra di alcune apparecchiature elettriche ha causato un principio di incendio immediatamente circoscritto. Non sono stati registrati feriti o intossicati.