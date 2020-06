‘Ndrangheta, operazione “Freeland” in Trentino: venti arresti

martedì, 9 giugno 2020

Trento - Operazione “Freeland” contro la ‘ndrangheta in Trentino Alto Adige: arrestate venti persone. Dalle prime ore della giornata è in corso un’operazione della Polizia di Stato, denominata “Freeland”, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trento -Direzione Distrettuale Antimafia-, contro la ‘ndrangheta in Trentino Alto Adige.

Venti gli arresti, i reati contestati vanno dall’associazione mafiosa, all’estorsione, al sequestro di persona, all’illecita vendita di sostanze stupefacenti, alla detenzione illegale di armi, alla bancarotta fraudolenta, alla contraffazione di documenti ed al favoreggiamento.

L’operazione “Freeland” sarà illustrata dal Procuratore Sandro Raimondi e dagli inquirenti nelle prossime ore,