Mori: vuole andare dalla fidanzata, vede la Polizia e fugge rischiando un incidente

lunedì, 23 marzo 2020

Mori – Tra gli inosservanti dei divieti in relazione all’emergenza coronavirus c’è un giovane trentino: il suo intento era di raggiungere la fidanzata, ma ha rischiato grosso.

La pattuglia della Polizia di Stato del commissariato di Rovereto nel pomeriggio di ieri stava effettuando un posto di controllo nei pressi di Ravazzone di Mori (Trento), all’incrocio tra la Statale 240 e la Provinciale 12, al fine di evitare gli spostamenti delle persone tra i diversi Comuni, quando vedeva una Fiat Punto proveniente da Mori che, improvvisamente, si arrestava sulla discesa e, messa la retromarcia, a tutta velocità percorreva contromano le curve e si dirigeva verso la borgata con una manovra a dir poco azzardata e pericolosa, che solo per lo scarso traffico presente non ha avuto conseguenze ben peggiori.

Postisi all’inseguimento, i poliziotti vedevano che la macchina, giunta in cima alla salita, invertiva il senso di marcia e proseguiva ad alta velocità verso la località Seghe, facendo perdere le proprie tracce nelle stradine di campagna.

Controllando una di queste stradine, l’equipaggio della Squadra Volante vedeva la Fiat Punto in fondo alla rampa di un garage di una villetta residenziale ed avvicinatosi, trovava il guidatore nascosto ed accucciato sotto i sedili.

Lo stesso giustificava il suo comportamento dicendo che voleva andare a trovare la fidanzata a Rovereto ma, vista la Polizia, si spaventava e scappava. In questo modo, oltre alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per violazione delle norme per il contenimento della diffusione del COVID-19, si è aggiunta anche la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.