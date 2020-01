Montisola, la donna morta nel Sebino è Rosanna Sapori

lunedì, 20 gennaio 2020

Montisola – E’ di Rosanna Sapori, ex giornalista di Radio Padania, il corpo della donna scomparsa lo scorso 27 dicembre e ritrovato sulla riva bresciana del lago d’Iseo, a Carzano di Montisola (Brescia) alle 19 di sabato scorso.

La donna, di Azzano San Paolo (Bergamo), in passato consigliere comunale e per due volte candidata sindaco, era proprietaria di una tabaccheria. All’identificazione del corpo sono giunti i carabinieri di Chiari. Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, è alla camera mortuaria degli Spedali Civili di Brescia dove saranno completati gli esami autoptici per chiarire le cause del decesso.