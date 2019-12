Mobilitazione anche in Trentino per il detenuto non rientrato in carcere a Verona

domenica, 22 dicembre 2019

Trento – Preso il detenuto che non ha fatto rientro nel carcere di Verona e che ha visto una grande mobilitazione anche in Trentino. E’ stato catturato, nell’ambito dell’attività di polizia Giudiziaria coordinata dal Nucleo Investigativo Centrale (NIC) della Polizia Penitenziaria, gli uomini del nucleo regionale del NIC di Padova, con il supporto operativo del personale di Polizia penitenziaria di Trento, Luigi Marangolo, evaso dalla Casa Circondariale di Verona. “L’operazione di servizio che ha portato alla cattura dell’evaso – spiega Donato Capece, segretario generale del Sappe – è stata brillante e penso sia giunta l’ora di affidare al Corpo di Polizia Penitenziaria gli uomini ed i mezzi necessari per assicurare il controllo dei soggetti detenuti ammessi a misure alternative”.