Maxi-frana a Forcola, 4mila metri cubi di massi sulla Sp 16 Orobica: controlli per eventuali dispersi

domenica, 22 dicembre 2019

Forcola – Maxi-frana con estensione di 50 metri circa sul versante montuoso scaricando materiale sulla strada provinciale 16 a Forcola nella tarda serata di ieri e tanta paura. Vigili del fuoco, personale GOS cinofili e unità USAR, attrezzate per operazioni in presenza di scenari complessi, oltre al geologo sul posto per ripristinare al più presto una situazione divenuta drammatica dopo la segnalazione di un’automobilista.

Le operazioni di rimozione dei 4mila metri cubi di massi inizieranno non appena saranno completate le opere di disgaggio di materiale ancora pericolante rimasto sul versante. Persistono condizioni di instabilità e pertanto di sicurezza della zona interessata, accertati i continui rilasci di materiale dal versante franoso.Non risultatno dispersi, salvo al momento non poterlo escludere con certezza vista la grande quantità di materiale sulla strada e i due accessi all’arteria, di cui controllato con telecamere di sicurezza.

Vigili del fuoco del comando di Sondrio, della centrale e del distaccamento di Morbegno restano sul posto per le operazioni di messa in sicurezza e di ricerca necessarie. Sul posto per il sopralluogo sono intervenuti anche il sindaco Tiziano Bertolini e il presidente della Provincia Elio Moretti.